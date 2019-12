GR, de segurança, vê receita crescer 13% em 2019 e quer manter ritmo

Depois de anos sem crescimento, o Grupo GR, que atua no mercado de segurança patrimonial e serviços terceirizados, deve encerrar 2019 com expansão do faturamento em 13%, para R$ 550 milhões. A dose deverá ser repetida no ano que vem, quando a empresa espera que o ritmo de crescimento da receita se mantenha ao menos em 10%. Entre os anos de 2015 e 2017, a companhia viu seu faturamento encolher 11%, no acumulado, e em 2018 ficou no zero a zero.

Notícia publicada no Broadcast dia 06/12/2019, às 08:52:36.

