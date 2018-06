Grandes bancos batizam birô de crédito

A Gestora de Inteligência de Crédito (GIC), birô de crédito dos grandes bancos, já tem marca comercial. Vai se chamar Quod. O lançamento da nova marca, que está sendo guardado a sete chaves, ocorre na próxima semana, durante o Ciab, tradicional evento de tecnologia bancária, promovido pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban).

Calendário. A Quod deve estar operacional até o final deste ano. Na prática, o birô dos grandes bancos vai concorrer com players tradicionais deste mercado como Boa Vista SCPC, Serasa Experian e o Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil). Além da ofensiva aos pesos pesados do setor financeiro no segmento de informações de crédito, a Quod chega numa boa hora em meio à aprovação do cadastro positivo, que até agora não decolou no Brasil.