Grandes consumidores vão ao Cade para avaliar venda da Gaspetro para Cosan

A Associação Brasileira de Grandes Consumidores de Energia e de Consumidores Livres (Abrace) protocolou no Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) um pedido para figurar como terceira interessada no Ato de Concentração que avalia a venda da Gaspetro, pela Petrobras, para a Compass Gás e Energia, do Grupo Cosan por R$ 2 bilhões.

Para a Abrace, que representa grandes consumidores de energia e gás, a operação dará enorme poder de mercado à Cosan, que já é dona da Comgás. Com a aquisição da Gaspetro, a empresa passará a deter participação em outras 19 distribuidoras de gás canalizado, o que teria implicações sobre a concorrência no setor e os preços pagos pela indústria. Quase 40% do gás consumido no País no setor industrial vão para as associadas da entidade.

Além da Abrace, a Associação de Empresas de Transporte de Gás Natural por Gasoduto (ATGás) e a Associação Brasileira das Indústrias de Vidro (Abividro) também pediram para figurar no processo como partes interessadas. As preocupações são semelhantes: manutenção da concentração no mercado de gás natural, mas desta vez nas mãos de uma empresa privada.

As três associações que entraram com o pedido no Cade também alegam que a compra da Gaspetro pela Cosan contraria os preceitos do Novo Mercado de Gás, que prevê a dissolução dos monopólios no setor. Procurada, a Cosan não se manifestou até o fechamento desta nota.

