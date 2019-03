Grandes empresários da comunidade judaica serão mentores de startups

Coluna do Broadcast

Presidentes e fundadores de grandes empresas, ligados à comunidade judaica, vão compartilhar seus conhecimentos com empreendedores. Entre eles, Claudio Bobrow (fundador da Puket), Richard Stad (CEO da Aramis), Semy Dayan (CEO do Daycoval), Alexandre Lafer Frankel (CEO da Vitacon), Joseph Nigri (fundador e ex-presidente da Tecnisa), Tufi Duek (criador da Forum, da Triton e atualmente da marca que leva seu nome) e Raphael Klein (Kivik Ventures), que vão atuar como mentores do programa de aceleração Merkaz 2019.

Inscrições abertas O projeto é uma iniciativa conjunta entre o coworking Merkaz, o clube A Hebraica de São Paulo, a Congregação Israelita Paulista, o Fundo Comunitário e a Kyvo Design. Até cinco startups das áreas de construção, educação, saúde, fintechs e varejo serão selecionadas para o programa, que abre inscrições na próxima segunda-feira (11).

