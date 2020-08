Casas Bahia, Americanas, Pontofrio, Natura, Netshoes e Extra farão parte de uma campanha que pode voltar até 20% do valor da compra (o chamado cashback) ao cliente, na próxima semana. O movimento é parte das comemorações de aniversário do portal Cuponomia. Também haverá cupons com até 50% de desconto.

