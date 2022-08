Grano adquire Mr. Veggy e pretende chegar a R$ 600 mi em receitas em 3 anos

A Grano, empresa gaúcha de vegetais congelados, comprou a Mr. Veggy, marca fundada em 2004 e que está entre líderes da área de proteínas vegetais, como hambúrgueres à base de plantas, coxinhas de jaca e quibe de abóbora. O valor do negócio não foi revelado. Com a aquisição, a Grano entra num novo segmento e espera mais que dobrar seu faturamento em três anos, para R$ 600 milhões, em relação aos atuais R$ 250 milhões. Isso elevaria a participação de mercado da Grano para aproximadamente 56%, dos atuais 40%.

A projeção não considera outras aquisições que a Grano tem em vista, para dar escala à família de hambúrgueres à base de plantas ou em produtos novos como frutas congeladas e polpa de frutas. A Grano é controlada pelo fundo Arlon, do qual o banco Rabobank é um dos maiores acionistas. O escritório de advocacia Asbz assessorou as empresas no processo de aquisição.

A proposta da Grano para a Veggy é popularizar os alimentos à base de plantas, tornando-os acessíveis às classes de menor renda e abrir espaço aos produtos em pontos de consumo fora de casa. A Grano já processava alimentos à base de plantas para grandes produtores de proteínas, que têm feito inserção no universo vegetariano e vegano.

Nas 200 variações de congelados de marca própria, que exclui batatas e os “private labels”, a Grano tem mais de 40% de mercado, em volume. “Mas isso representa menos de 2% do mercado como um todo, in natura”, diz o CEO da Grano, Fernando Giansante. Segundo ele, o mesmo se aplica aos alimentos feitos de planta, para o qual, globalmente, as projeções são de que alcance US$ 36 bilhões em 2030, dos atuais US$ 20 bilhões.

Esta reportagem foi publicada no Broadcast+ no dia 02/08/2022, às 16:49.

