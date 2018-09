Greif prevê economia de R$ 2,5 milhões com custo de energia

Coluna do Broadcast

A empresa de embalagens e serviços Greif estima economizar R$ 2,5 milhões com redução de custos de energia ao longo deste segundo semestre em suas cinco unidades – Santo Amaro (SP), Uberaba (MG), Londrina (PR), Araucária (PR) e Manaus (AM). O montante se adiciona aos R$ 8 milhões que a empresa já poupou desde 2016 quando decidiu reforçar iniciativas de controle de gastos com eletricidade, sob a consultoria da Schneider Electric. A economia, garante a Greif, permitiu que a empresa viabilizasse a ampliação de duas de suas unidades fabris e ainda favoreceu uma redução das emissões de CO2 da ordem de 70%.//LUCIANA COLLET

