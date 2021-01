Grupo AD lança site para aluguel de lojas, quiosques e mídias em shoppings

O Grupo AD, administrador de 37 shoppings no País, vai lançar ainda neste mês uma plataforma online para locação de áreas comerciais, como lojas, quiosques e espaços de mídia. Batizada de AlugueOn, a ferramenta é semelhante aos sites de aluguel de apartamentos. Mas neste caso, a plataforma é voltada a lojistas e investidores, com fotos, vídeos, plantas e valores dos pontos.

Facilitador. A expectativa é que, no fim do primeiro ano, a comercialização de áreas pelo AlugueOn represente algo em torno de 25% das locações totais do Grupo AD. A princípio, a oferta abrangerá apenas os espaços comerciais dos shoppings sob sua gestão. Mais adiante, a plataforma também quer atrair pontos de outras administradoras, incluindo lojas de rua, escritórios e até galpões.

Em alta. O Grupo AD é um dos líderes na administração de shoppings no País e tem o plano de ampliar a área locável sob sua gestão em 12% em 2021. Até abril, mais três unidades vão entrar no portfólio, e há dois novos empreendimentos em fase de negociação. A companhia fechou 2020 com cerca de R$ 6,5 bilhões em vendas nos seus 37 shoppings e 4% da área locável desocupada. “Esperamos reduzir a vacância com o lançamento da nova plataforma”, diz a diretora comercial, Magali Sanches.

Esta reportagem foi publicada no Broadcast+ no dia 14/01/2021 às 15:41

