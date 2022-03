Grupo Águia vê Copa do Catar como oportunidade de voltar ao pré-pandemia

O Grupo Águia, agência de viagens carioca, já vendeu US$ 15 milhões em pacotes de viagens para a Copa do Mundo do Catar. A perspectiva é faturar de US$ 25 milhões a US$ 30 milhões com o evento. É mais do que a empresa conseguiu na Copa da Rússia, quando as vendas ficaram em cerca de US$ 19 milhões.

Especializada em eventos esportivos, a empresa tem, em média, 20% de seu faturamento proveniente da Copa em anos nos quais o campeonato mundial acontece. Este ano, quando a empresa espera voltar a faturar o mesmo que em 2019 (sem contar com as vendas da Copa do Catar), a competição ganha ainda mais importância.

O CEO da companhia, Thiago Abrahão diz que, quando há Copa do Mundo, é como se a companhia somasse ao faturamento do ano o crescimento esperado para o seguinte. Depois de dois anos de pandemia, nos quais o Águia teve as receitas muito reduzidas, o evento do Catar representa o que a empresa espera crescer em receita, frente ao número de 2019, ou seja, cerca de 20%.

Recuperação demorada

Mesmo otimista, Abrahão reconhece que as consequências da pandemia vão demorar a passar. Para ele, ainda deve levar cerca de três anos para que a empresa possa dar como superadas as perdas da pandemia, bem como os investimentos feitos no período.

Até hoje, a melhor Copa do Mundo de futebol para a agência de viagens carioca foi a do Brasil, que teve faturamento de US$ 450 milhões só nos pacotes de hospitalidade, que envolvem vendas de ingressos de camarote para os jogos e uma experiência mais completa do evento. A expectativa da empresa é que no Catar, dos até US$ 30 milhões de faturamento, US$ 15 milhões sejam desses pacotes.

A proporção dos pacotes mais simples de turismo para este ano deve ser maior do que o visto na Copa da Rússia, quando dos R$ 19 milhões, R$ 13 milhões eram da modalidade “hospitalidade”. Na Rússia, houve mais dificuldade de vender os pacotes tradicionais de turismo, pois havia sedes do evento espalhadas pelo país, que tem grande extensão.

