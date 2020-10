Grupo Big (ex-Walmart) fará IPO

O Grupo Big (ex-Walmart Brasil) é mais uma varejista na fila para realizar sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês). A rede de supermercados, controlada pelo fundo de private equity Advent, já contratou o sindicato de bancos para preparar a abertura de capital: Itaú BBA, Bank of America, JPMorgan, Credit Suisse, Bradesco BBI e BTG Pactual. Neste ano, o Advent já vendeu sua participação na varejista de materiais de construção Quero-Quero e na corretora digital Easynvest.

De ciclo em ciclo. Um dos investimentos mais recentes do Advent no Brasil foi a compra da participação majoritária no Grupo CRM, dono das marcas Kopenhagen e Chocolates Brasil Cacau. Mês passado, o fundo anunciou a captação de R$ 11 bilhões (US$ 2 bilhões) para seu sétimo fundo dedicado à America Latina. A prioridade do novo fundo serão os setores de serviços financeiros, saúde, industrial, varejo, consumo e lazer e, ainda, tecnologia.

Esta reportagem foi publicada no Broadcast+ no dia 19/10/2020 às 18:21:37 .

O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse http://www.broadcast.com.br/produtos/broadcastplus/

Contato: colunabroadcast@estadao.com