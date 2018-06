O Grupo CanalEnergia, empresa de comunicação integrada com foco no setor elétrico, passou para as mãos do inglês UBM Brazil, organizador de eventos B2B. O valor da transação está em segredo. Fazem parte do Grupo CanalEnergia o CTEE, responsável pela produção e realização de eventos e treinamentos e o portal CanalEnergia.com.br. O Grupo CanalEnergia foi fundado no ano 2000 pelos irmãos Ricardo e Rodrigo Ferreira.

Siga a @colunadobroad no Twitter