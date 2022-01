Grupo das drogarias SP e Pacheco compra ‘healthtech’ para ir além do varejo farmacêutico

Foto: Wilton Júnior/Estadão

O Grupo DPSP (Drogarias Pacheco e Drogaria São Paulo), um dos principais nomes do varejo farmacêutico no Brasil, com aproximadamente 1.400 lojas em 8 estados, além do Distrito Federal, está expandindo sua atuação para além do universo das farmácias. Para isso, comprou a T.I. Saúde, uma healthtech dedicada à gestão digital do atendimento médico.

O valor da compra não foi divulgado, mas o movimento faz parte de um programa de investimento em tecnologia e inovação do grupo, que supera R$ 500 milhões pelos próximos cinco anos.

Com a aquisição, o grupo quer dar um passo para digitalizar a classe médica, passando a atuar na prestação de serviços. A iniciativa já começa com 9 mil médicos cadastrados e a meta é plugar 150 mil novos profissionais nos próximos cinco anos, em todo o Brasil. A rede pretende oferecer aos clientes acesso “na palma da mão” ao seu histórico clínico.

A T.I. Saúde nasceu em 2016 e cresceu quatro vezes na pandemia de covid, que impulsionou a digitalização de diversos setores de saúde. Ela já atua junto ao Sistema Único de Saúde em Olinda (PE), Niterói (RJ) e Cotia ( SP), dando suporte, por exemplo, à vacinação. A ideia é ter atuação nacional.

