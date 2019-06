Grupo de aposentados da Petros pede solução para plano de equacionamento

Coluna do Broadcast

Aposentados participantes da Petros, fundo de pensão dos funcionários da Petrobrás, protocolaram carta aberta aos dirigentes da petroleira, da BR Distribuidora e da fundação, pedindo celeridade nos esforços para “solução negociada do Plano de Equacionamento”. Os 1.400 aposentados que assinam o documento questionam ainda investimentos que se provaram ruins e dívidas da Petrobrás, que não são cobradas pela Petros.

Outro lado. Procurada, a Petros informou que implementou o plano de equacionamento do déficit técnico de 2015 do Plano Petros do Sistema Petrobrás, em cumprimento a uma exigência legal. A fundação reconhece, contudo, “as dificuldades geradas pela necessidade de equacionamento e tem se empenhado em buscar alternativas”.