Grupo de empresários se reúne com governador Eduardo Leite em São Paulo

Um grupo de 25 empresários janta hoje (30) com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB). Entre eles, Carlos Gerdau Johannpeter, vice-presidente do conselho da Gerdau, Stéphane Engelhard, vice-presidente do Carrefour, Marina Willisch, vice-presidente da GM e Vittorio Danesi, presidente do grupo de outsourcing e tecnologia Simpress.

O encontro acontecerá na casa da empresária Karim Miskulin, do grupo Voto, em São Paulo. A ideia do jantar é aproximar o setor privado do poder público, levar as demandas do empresariado e ouvir a visão do governador sobre o Brasil.

Esta nota foi publicada no Broadcast+ no dia 30/06/2021 às 10h53

