Grupo de marketing com foco no ponto de venda planeja crescer via aquisições

O Grupo Trademark, especializado em ações de marketing no ponto de venda, decidiu acelerar o crescimento por meio de aquisições. A empresa tem entre seus fundadores o publicitário Paulo Giovanni, que criou a Tailor Made, vendida depois ao grupo francês Publicis, e transformada na Leo Burnett Tailor Made, hoje uma das principais agências do setor no País.

A expectativa é chegar a R$ 1 bilhão de receitas num prazo de três a cinco anos. Num ritmo de crescimento forte, favorecido pelas condições adversas da economia, em que marcas precisam reforçar sua presença no ato da compra, a companhia espera fechar este ano com um faturamento de R$ 400 milhões. Em 2021, foram R$ 335 milhões.

O plano de comprar concorrentes e/ou negócios complementares é uma forma de encurtar o caminho para a meta do bilhão. No radar, estão empresas com viés tecnológico, da área de dados, de monitoramento de circulação de clientes, grupos regionais e empresas especializadas em compartilhar promotores no ponto de venda (que usam o mesmo profissional para campanhas de diferentes marcas). Até agora, três alvos potenciais já foram analisados, mas acabaram não resultando em negócios.

Modalidade foca ação no ponto de venda

O trade marketing consiste em ações para ganhar o cliente na ponta. O grupo tem um contingente de quase 6 mil promotores voltados a melhorar o desempenho das marcas nos pontos de vendas. O trabalho vai desde um profissional disponível para tirar dúvidas técnicas de um celular, por exemplo, até a checagem da melhor forma de dispor itens nas lojas. Há também um esforço digital, como a disposição de QR codes, ao lado de produtos, que levam a um chat virtual para mais informações sobre o item.

O crescimento do grupo se beneficia de dois movimentos. O primeiro é mais estrutural e ligado à Justiça. Mais empresas têm se sentido à vontade para terceirizar uma atividade que antes era considera fim aos negócios (a promoção de vendas no varejo). A segunda é conjuntural. Marcas líderes e premium tentam evitar a migração para produtos mais baratos num momento de inflação elevada e renda apertada. Entre os clientes do grupo estão nomes como Colgate, Panasonic e Samsung.

Giovanni cita a bagagem acumulada na Tailor Made para falar do potencial do segmento. Segundo ele, algumas empresas estão investindo mais no ponto de venda porque “gastam uma fortuna para levar o consumidor à loja e lá não querem ser passados para trás pelos seus concorrentes”.

Por falar em bagagem, o publicitário e o seu sócio, Amir Krutman, não descartam uma transação nos moldes da negociação feita no passado entre a Tailor Made e os franceses. Segundo Giovanni, a hipótese de venda para um grupo estrangeiro é algo no radar, ainda que a companhia não trabalhe com esta perspectiva neste momento. A transformação da empresa em S.A, no início deste ano, é um pontapé inicial neste sentido.

