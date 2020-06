Grupo de navegação marítima melhora resultados na crise

São Paulo, 14/06/2020 – Apesar de o volume de cargas do CMA CGM ter caído 4,6% no primeiro trimestre, em relação ao mesmo período do ano passado, o grupo de navegação marítima viu sua geração de caixa crescer 25% no período. Motivo: resultados do plano de redução de custos iniciado em 2019. O lucro líquido ficou em US$ 48 milhões, apesar de o custo maior por conta da quarentena que afetou boa parte dos portos do mundo. Com faturamento de US$ 30 bilhões em 2019, o grupo opera no Brasil com navegação internacional e também em cabotagem, com a subsidiária Mercosul Line.

