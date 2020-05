Grupo DNR reúne negócios de comercialização de veículos usados

O Grupo DNR, até aqui composto por 17 empresas e que emprega 2,4 mil funcionários, vai reunir seus negócios de comercialização de veículos usados. Com a reorganização das seis áreas de atuação, o grupo lançou a Auto2You e pretende fornecer soluções completas para o segmento.

Liquidez. Mesmo com as vendas de usados praticamente paralisadas, a expectativa, segundo o presidente do grupo DNR, Daniel Nunes Romero, é de que haverá negociação de veículos em grande volume, vindo de pessoas endividadas, dos próprios bancos ou de montadoras que serão mais agressivas no segundo semestre com a venda dos novos.

