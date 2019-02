Grupo Marsh & Mclennan Companies tem nova sede no Brasil

O Grupo Marsh & McLennan Companies, que engloba as empresas Marsh, Mercer, Oliver Wyman e Guy Carpenter, tem nova casa no Brasil. Antes separadas, agora as companhias estão consolidadas em um único espaço a partir deste mês, no edifício EZ Towers, localizado na Chácara Santo Antônio.

Alinhado

A mudança, conforme o CEO da Marsh Brasil e CCO da MMC no Brasil, Eugenio Paschoal, integra o alinhamento estratégico mundial do grupo de inovação e investimento em ambientes de trabalho diferenciados. Com vendas anuais superiores a US$ 14 bilhões, o conglomerado especializado em consultoria e soluções nas áreas de riscos, seguros, estratégia e capital humano está presente em 130 países.

Siga a @colunadobroad no Twitter

Para ver a Coluna do Broadcast sem o delay assine o Broadcast+