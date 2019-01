Grupo MoveEdu cresce 25% no ano e compra plataforma de AED

Maior grupo de franquias de cursos profissionalizantes do Brasil, o MoveEdu registrou 25% de crescimento orgânico em 2018 e de 45% com as redes, como Microlins e SOS, adquiridas no ano passado. Hoje, são mais de 490 mil alunos ativos e mais de 1.200 franquias de sete marcas, espalhadas pelo Brasil.

Fundamental à distância

Com faturamento de R$ 600 milhões, o grupo adquiriu no fim de dezembro a edtech Prospere ITB, plataforma de Ensino à Distância (EAD) com mais de 200 cursos aprovados pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC), de diferentes modalidades, como cursos livres, técnicos, Educação de Jovens e Adultos (EJA), ensino médio, menor aprendiz e outros. Segundo o MoveEdu, com a plataforma, a expectativa é de crescimento de 25% também em 2019.

Siga a @colunadobroad no Twitter

Para ver a Coluna do Broadcast sem o delay assine o Broadcast +