Grupo São Francisco, do Gávea, faz nova aquisição

O Grupo São Francisco, do setor de saúde e que tem o fundo de private equity Gávea como sócio, emplacou a segunda aquisição em menos de cinco meses. A partir de outubro, a holding terá a São Lucas Saúde, com 70 mil usuários e forte atuação no interior de São Paulo, incluindo as cidades de Lins, Bauru e Marília. Junto com a operadora, o Grupo São Francisco adquiriu também dois novos Hospitais. São eles: Hospital e Maternidade São Lucas (Nauru) e Hospital e Maternidade São Lucas (Lins). Em maio, a holding havia levado a Oral Brasil Planos Odontológicos, com 30 mil beneficiários.

Fermento. Além de aquisições, o Grupo São Francisco, que recebeu aporte do fundo Gávea, comandado por Armínio Fraga, ex-presidente do Banco Central, também tem investido em crescimento orgânico. A companhia vai aportar R$ 60 milhões na ampliação da rede no interior de São Paulo, Paraná, Centro Oeste e região do Sul de Minas Gerais. Até o final do ano, pretende inaugurar mais dez unidades próprias.

