Grupo Solum levanta R$ 13 milhões para novatas em sua plataforma Beegin

A beegin, plataforma de investimentos alternativos do Grupo Solum, conseguiu levantar R$ 13,5 milhões no primeiro semestre para cinco empresas novatas, de diferentes setores. Entre elas, a Padaria Pet e a Roda Conveniência, retailtech de micromercados em condomínios.

O volume representa aumento de mais de 200% em relação ao captado no mesmo período do ano passado. Para o CEO da beegin e do Grupo Solum, Rodrigo Fiszman, o movimento reflete o fato de ativos alternativos, de retorno no longo prazo, terem pouco espaço na carteira doo investidor brasileiro.

Atualmente, a plataforma tem duas ofertas abertas: Uau-fi: (inteligência de dados voltados para marketing digital) e Clube FII (plataforma digital de conteúdo sobre fundos imobiliários).

Debaixo do guarda-chuva do Grupo Solum está também a BEE4, ambiente de negociação de ações tokenizadas de empresas emergentes. Neste momento, a BEE4 prepara a listagem de sua primeira empresa, a Engravida, que também esteve na primeira rodada de captação da beegin, em 2020.

A beegin será a primeira plataforma de acesso para este novo mercado organizado, de ações de empresas com faturamento anual entre R$ 10 milhões e R$ 300 milhões, ou seja, muitas das novatas terão ações tokenizadas.

Esta nota foi publicada no Broadcast no dia 20/07/22, às 09h55

O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse.