Grupo Ultra contrata banco para vender Oxiteno

O Grupo Ultra, dono de marcas como o posto Ipiranga, contratou o Bank of America (Bofa) para seguir com a venda da sua unidade Oxiteno, avaliada em mais de US$ 1,5 bilhão. A Oxiteno vai fazer, apenas neste ano, US$ 200 milhões em geração de caixa, considerando o Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização). No mercado, ativos desse setor são negociados com um múltiplo que varia de 8 vezes a 10 vezes o indicador. O processo de venda ainda está no início.

Demandada. A Oxiteno é uma indústria química fabricante de tensoativos, que são substâncias que diminuem a tensão superficial ou influenciam a superfície de contato entre dois líquidos, algo utilizado em várias indústrias. Além da Oxiteno e da Ipiranga, o grupo tem no portfólio a Ultragaz, Ultracargo e Extrafarma.

Diga lá. Procurado, o Grupo Ultra disse que não tem nada a acrescentar além do fato relevante divulgado na segunda-feira, em que diz que “avalia continuamente seu portfólio de negócios” e que vem direcionando investimentos, de forma prioritária, para fortalecer seu posicionamento na cadeia de óleo e gás no Brasil. Por isso, a empresa afirma que “estão sendo consideradas alternativas estratégicas que assegurem a continuidade da expansão da Oxiteno”.

Esta reportagem foi publicada no Broadcast+ no dia 16/12/2020 às 15:33:17 .

