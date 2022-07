Grupo Zaaz compra provedor de internet Alien Network por R$ 12 milhões

O Grupo Zaaz Internet, com sede em Osasco (SP), fechou a aquisição da operadora de fibra ótica Alien Network, de Ibaiti (PR), numa transação avaliada em R$ 12 milhões. O negócio foi assessorado pela IT Investimentos. A Alien Network está no mercado de telecomunicações desde 2006 atendendo as cidades de Campinhos, Japira e Ibaiti (PR), com serviços para empresas e consumidores finais.

O Grupo Zaaz tem, hoje, 90 mil clientes, de acordo com ranking da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e vem buscando ganhar espaço no mercado com expansão das próprias redes e também via aquisições. Em fevereiro, a companhia adquiriu a Fibratech, que atua em Carapicuíba e Osasco.

Esta nota foi publicada no Broadcast no dia 01/07/22, às 17h12

O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse.