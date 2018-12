GrupoBitcoin Banco amplia diretoria de compliance

O GrupoBitcoin Banco trabalha para dar musculatura à sua diretoria de compliance e acaba de contratar o ex-delegado da Polícia Federal Jorge Luis Fayad Nazário, especializado no combate a crimes contra o sistema financeiro e a Fazenda Nacional. A missão de Nazário à frente da área será a de garantir que as empresas do grupo, em especial as exchanges, que negociam as criptomoedas, estejam protegidas de erros e de tentativas de fraude, corrupção, lavagem de dinheiro e outros crimes.

Siga a @colunadobroad no Twitter

Para ver a Coluna do Broadcast sem o delay assine o Broadcast+