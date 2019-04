Guedes e Solange, da Susep, têm agenda em meio à superagência

O ministro da Economia, Paulo Guedes, receberá a titular da Superintendência de Seguros Privados (Susep), Solange Paiva, na próxima segunda-feira, dia 22, em meio à ideia do governo de criar uma superagência para colocar os fundos de pensão, regulados pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc), e o setor de seguros no mesmo ‘guarda-chuva’. A ideia não é nova. Já foi aventada em outros governos, mas tem grande chance de sair do papel uma vez que ganhou força desde a eleição do presidente Jair Bolsonaro.

Parrudo. A junção de Susep e Previc faria ainda mais sentido por conta do regime de capitalização no âmbito da reforma da Previdência. Assim, teria um regulador ‘parrudo’ para olhar um mercado que tende a ser maior no futuro.

Fifty fifty. No setor de seguros, a ideia de colocar Susep e Previc no mesmo bolo divide opiniões. Enquanto parte avalia fazer sentido por ambos os reguladores tratarem da ‘mesma coisa’ alguns temem que os assuntos de um e de outro se percam ao juntarem tudo. Há quem defenda ir além neste ‘guarda-chuva’ e inserir ainda a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), que regula o setor de saúde privado.

