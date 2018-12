Gueitiro Genso é sondado pelo mercado, mas terá de cumprir quarentena

O atual vice-presidente da área de distribuição de varejo do Banco do Brasil, Gueitiro Genso , já tem propostas de trabalho na mesa para avaliar após deixar o banco, no dia 31. Antes, contudo, terá de cumprir quarentena obrigatória de seis meses. Neste período, o executivo deve se dedicar aos estudos.

Reduto

Quem já demonstrou interesse em Genso no passado foi o banco Original, da holding J&F e que se transformou em um verdadeiro reduto de ex-BBs . Na iniciativa privada, o executivo poderá ser mais bem remunerado do que no banco público. Ex-presidente da Previ e atual chairman da Vale, nos bastidores, o comentário é de que seu passe não é barato. Nenhum martelo, ao menos até aqui, foi batido. Procurado via o BB, o executivo não comentou.

