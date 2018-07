Hapvida e Notredame já têm demanda para garantir IPO

O ambiente de incertezas no exterior e, mais recentemente, no Brasil, diante do cenário político, não interferiu no apetite dos investidores pelas ofertas iniciais de ações (IPO, na sigla em inglês) das operadoras de saúde Hapvida e NotreDame Intermédica. As empresas acabaram de iniciar as reuniões com investidores (roadshow) para emplacar suas operações e ambas praticamente já têm demanda para seus papéis. Ou seja, suas estreias na B3 estão garantidas para este mês. Fundos de investimentos ajudam a ancorar a oferta desde o início do processo.

Em breve

A ação do Notredame Intermédica está agendada para ser precificada somente no próximo dia 19 e marcará a primeira abertura de capital na bolsa brasileira neste ano. Já a Hapvida precificará sua ação no dia 23. Procuradas, as empresas não comentaram.

