Hapvida vai incluir satisfação do cliente como peso em remuneração variável

O Hapvida Saúde, com foco nas regiões Norte e Nordeste, vai inserir uma métrica inédita na remuneração variável de seus executivos. A partir do ano que vem, pesará também a satisfação dos mais de 2,3 milhões de beneficiários. Depois de um ano de testes, a medida começa a ser implementada agora no estilo “Uber”, no qual os usuários vão avaliar o atendimento da rede do Hapvida.

