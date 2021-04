Hard Rock Hotel pretende ter 8 unidades no Brasil

Apesar da crise da pandemia, o Hard Rock Hotel pretende passar de seis para oito o número de empreendimentos que tem intenção de inaugurar até 2027 no Brasil. A promessa é que os dois novos hotéis sejam erguidos em Campos do Jordão (SP) e Jericoacoara (CE). Dos oito hotéis, três estão em construção: São Paulo, Fortaleza e a primeira fase do Ilha do Sol, perto de Londrina (PR), previsto para 2022. Foz do Iguaçu, Natal e Recife completam a lista.

O Hard Rock Hotel funciona no sistema de multipropriedade. Ou seja, os “investidores” compram cotas que dão direito ao uso dos hotéis duas vezes ao ano, ao aluguel da acomodação ou ainda à troca da estadia por outros hotéis parceiros.

