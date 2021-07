HBR inicia série de compras de centro de conveniências e prevê 100 unidades até 2025

A HBR Realty – empresa de propriedades comerciais controlada pela Hélio Borenstein S.A. mesma empresa que comanda a incorporadora Helbor, e que tem a Dynamo como sócia – deu largada ao ciclo de aquisições de centros de conveniência. Na primeira tacada, comprou um conjunto de quatro espaços comerciais da Even, em São Paulo. Ao todo, eles somam 464 m², e foram arrematados por R$ 4,2 milhões. Os imóveis estão conectados ao Ibis Ibirapuera, na Avenida Santo Amaro, zona sul de São Paulo, e serão alugados para lojistas.

Essa foi a primeira aquisição da HBR na área. Outras negociações estão avançadas e devem ser anunciadas nas próximas semanas. A HBR tem uma divisão chamada Comvem, especializada em centros de conveniência – mercado pouco explorado de forma organizada no Brasil e que a empresa pretende ocupar. A companhia estreou na Bolsa este ano e levantou R$ 800 milhões, dos quais 60% vão para novos projetos e aquisições de centros de conveniência.

Empresa busca mais acordos para expandir carteira



A previsão é chegar perto de 100 unidades em São Paulo e na região metropolitana até 2025. A HBR conversa com outras incorporadoras em busca de novos acordos.

A ideia é aproveitar espaços comerciais que as próprias incorporadoras não sabem bem como monetizar. As lojas da Even, por exemplo, estavam vazias havia cerca de três anos. Essas áreas compõem as chamadas “fachadas ativas”, estimuladas pelo plano diretor de São Paulo para evitar que os empreendimentos sejam rodeados por muros “sem vida”. Em troca, a prefeitura autoriza ampliação da área total construída, o que agrada incorporadoras.

