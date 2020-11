Head RI da CSN vai para a AES Tietê

O responsável pela área de Relações com Investidores da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), Leonardo Shinohara, foi para a AES Tietê, para o cargo de diretor de Relações com Investidores e Tesouraria. Na CSN, Shinohara ficou por quase quatro anos. Antes da CSN, foi analista do setor de siderurgia e mineração no HSBC e Bradesco BBI.

