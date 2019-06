Helio Magalhães assume conselho do BB com desafios da eficiência à TI

O ex-Citi Helio Magalhães assumiu na última quinta, 13, a presidência do Conselho de Administração do Banco do Brasil com desafios que vão de preparar a instituição para a revolução tecnológica do setor, além de reduzir seu tamanho e ser mais eficiente. Magalhães, que anteriormente havia sido indicado ao Conselho da Caixa Econômica Federal, cumpria quarentena por conta do Fundo Garantidor de Crédito (FGC) e, por isso, não havia assumido ainda o posto.

Vende-se. A agenda de Magalhães à frente do Conselho do BB passa, principalmente, por orientações do governo de Jair Bolsonaro. Dentre as recomendações, estão a redução dos bancos públicos, com desinvestimentos de ativos que fogem à atividade bancária padrão, e ainda a busca por uma estrutura mais eficiente dentro do banco. Procurado, o BB não comentou.

