A Hershey está empenhada em ampliar mercado e fortalecer sua marca no Brasil, além de acelerar o processo de inovação. Contratou recentemente um novo diretor de marketing, Emerson Cação, com resultados em market share em suas experiências anteriores. A Hershey é atualmente o maior produtor de chocolates da América do Norte, com faturamento anual superior a US$ 7,1 bilhões. No Brasil, a empresa não abre seus números.

