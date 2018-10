Hi Platform e Wavy firmam parceria para atender cliente pelo Whatsapp

A plataforma de atendimento ao consumidor Hi Platform e a Wavy, empresa do grupo Movile, líder em plataformas de mensagens em nuvem e negócios com operadoras de telefonia móvel, acabam de fechar uma parceria.

Com o acordo, a Hi Platform promoverá a integração dos produtos de atendimento com o WhatsApp Business API. Com isso, as empresas que utilizam a plataforma poderão responder seus consumidores diretamente pelo WhatsApp. A expectativa com a parceria é atingir 2 milhões de atendimentos por mês no primeiro semestre de 2019.

