Hidrovias do Brasil inicia projeto com a Weg para eletrificar embarcações

A Hidrovias do Brasil, que atua no transporte de cargas em rios, acaba de assinar contrato com o estaleiro Belov, da Bahia, para a construção de duas embarcações elétricas. O projeto tem parceria com a Weg, que está desenvolvendo de maneira conjunta motores e integração elétrica.

As barcaças para transporte hidroviário são impulsionadas pelos chamados empurradores, hoje movidos a diesel. A Hidrovias será a primeira empresa do mundo a eletrificar os empurradores de manobra, usados para atracagem no porto. Em um segundo momento, toda a frota desses equipamentos será convertida para elétricos.

Empresa tem forte presença na Amazônia

Para Fabio Schettino, CEO da Hidrovias do Brasil, as melhores práticas ambientais, sociais e de governança (ESG) são um caminho sem volta, especialmente em águas amazônicas, nas quais a empresa tem forte atuação. Um comboio de barcaças transporta o equivalente a 1.500 caminhões. Hoje, a Hidrovias tem 14 empurradores principais e 6 auxiliares (de manobra), que vão compor a frota de 340 barcaças.

