Hinode faz investimento milionário para interagir com vendedores

O Grupo Hinode, de cosméticos, desembolsou R$ 3 milhões em um espaço para interagir com os seus 750 mil vendedores e o público em geral. Batizado de Hinode Experience, o espaço, instalado na nova fábrica da companhia, em Jandira (SP), utiliza a tecnologia para traçar uma linha cronológica do portfólio e da história da empresa. De quebra, ainda ajudará o Instituto FAR, braço social da Hinode, uma vez que a renda arrecadada com o ingresso será revertida à iniciativa.

Siga a @colunadobroad no Twitter