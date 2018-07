Holding de franquias SMZTO faz aporte na escola de idiomas United

A holding de franquias SMZTO acaba de fazer um aporte na escola de idiomas United. O valor do investimento não foi divulgado. Mas por conta das sinergias, as dez unidades da LifeUSA, escola de idiomas que já está no portfólio da holding, serão incorporadas pela United, totalizando, assim, 26 unidades. A meta para os próximos três anos é ousada: alcançar 200 unidades no País. A SMZTO também é sócia de empresas como a Espaçolaser, Instituto Embelleze e até mesmo do restaurante L´Entrecôte de Paris.

