Hospitais privados se reunirão com saúde para ajudar em vacinação

A Federação Brasileira dos Hospitais (FBH) deve se reunir com o Ministério da Saúde nos próximos dias para tentar acertar uma parceria que pretende ampliar o alcance do plano de imunização contra a covid-19 em municípios menores do Brasil. Cerca de 70% das mais de 4,2 mil instituições que compõem a entidade são de pequeno e médio porte, com até 100 leitos, e já fazem aplicações de outras vacinas pelo SUS.

Mão dupla. Além de ampliar a capacidade de armazenamento, a expectativa é que o ingresso dos hospitais privados ajude a reduzir as resistências da população, em meio à desconfiança gerada em torno da vacina. Além disso, apesar de serem gratuitas à população, as vacinas aplicadas pelo SUS entram como receita na rede privada.