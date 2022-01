Hotmart prevê 600 novas vagas para este ano depois de duplicar equipe em 2021

A Hotmart, plataforma global de conteúdo digital, projeta a abertura de 600 vagas em 2022. A meta é dar continuidade ao movimento visto em 2021, quando contratou mais de 900 pessoas, número que a levou a fechar 2021 com o dobro de colaboradores. No ano passado, a empresa atingiu outro marco importante ao se tornar um unicórnio. O status veio após o aporte de R$ 735 milhões levantado em uma rodada Série C liderada pela TCV, com participação da Alkeon Capital.

A expansão da equipe é atribuída à visão global da empresa, assim como ascensão dos dois mercados em que ela está inserida: tecnologia e economia criativa.”Estamos surfando na expansão do mercado digital à medida que cada vez mais pessoas usam a internet para atingir seus objetivos e os limites físicos diminuem”, afirmou a gerente de aquisição de talentos da Hotmart, Luna Metz, ao Broadcast.

Segundo Metz, o aumento da equipe acompanha a expansão internacional. Hoje a companhia tem escritórios em oito países e contabiliza vendas em mais de 188. De olho nessa estratégia global, das 600 vagas planejadas para esse ano, 100 serão direcionadas para fora do Brasil. O restante será distribuído entre as unidades brasileiras localizadas em Brasília, São Paulo e Belo Horizonte.

Com o pé no acelerador, a Hotmart não descarta uma oferta pública inicial de ações (IPO) no futuro. “A abertura de capital é considerada como opção por qualquer empresa que esteja com crescimento acelerado e conte com investidores externos, como é o nosso caso. Porém, não tomamos nenhuma decisão, nem temos previsão de anunciar um movimento nesse sentido”, ressaltou Metz.

Fundada em 2011, a companhia de tecnologia, que fornece todo o ecossistema para a criação e venda de conteúdos digitais como cursos online, ebooks e podcasts, tem mais de 30 milhões de usuários e acima de 490 mil produtos cadastrados.

Após acelerar o ritmo de contratações, a Hotmart terminou 2021 com cerca de 1,5 mil funcionários. As principais áreas de contratação para este ano serão customer experience, produto, tecnologia e marketing. Do total, estão abertas aproximadamente 50 vagas.

Esta nota foi publicada no Broadcast+ no dia 10/01/22, às 09h00.

