HSBC inicia seleção e amplia escritório para reforçar operação no Brasil

O HSBC já começou a selecionar executivos para compor seu banco de investimento no Brasil, finalizado o acordo de não-competição assinado na venda da unidade brasileira ao Bradesco, em 2016. Para acomodar o novo time, que deve alcançar 200 pessoas, o HSBC ocupou o restante do 19º andar do luxuoso edifício São Paulo Corporate Towers, na avenida Av. Chedid Jafet, em frente ao shopping JK, onde estava a corretora Gradual, que recentemente teve sua liquidação extrajudicial decretada.

Só depois

Embora muitos executivos estejam sendo sondados, os cargos de primeiro escalão tendem a ser preenchidos somente no ano que vem, uma vez que alguns dos nomes buscados não querem se desligar das instituições onde trabalham antes de receberem o bônus por desempenho em 2018, o que normalmente é feito a partir de janeiro.

Caminhos

Inicialmente, o HSBC deve se concentrar nas operações voltadas a atender as necessidades de multinacionais, por exemplo, de comércio exterior, em regiões chave como nos Estados Unidos, Ásia e Europa. Ainda no Brasil outra aposta é dar musculatura em uma área que o HSBC costumava ter elevada presença antes de vender sua operação ao Bradesco: de emissão de dívida no exterior. O HSBC deve ingressar ainda em um segmento que atrai grande interesse das instituições neste momento, que é de financiamento pré-IPO, olhando para o pipeline robusto de empresas brasileiras de médio porte, especialmente do setor financeiro, que trabalham para acessar o capital de bolsa.

