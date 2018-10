A Hypera Pharma investiu R$ 286,3 milhões, ou 5,1% de seu faturamento, em inovação ao longo do terceiro trimestre deste ano, montante recorde. De julho a setembro a farmacêutica lançou 11 novos produtos. No acumulado do ano, foram 34 lançamentos. A Hypera destaca que aproximadamente 30% do faturamento líquido da companhia já tem origem em medicamentos lançados nos últimos cinco anos.