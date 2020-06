Ibema, de papel cartão, aumenta em 25% as exportações de janeiro a maio

Terceira maior fabricantes de papel cartão do País, atrás apenas de Suzano e Klabin, a Ibema está exportando pela primeira vez 30% de sua produção. Houve incremento de 25% das vendas ao exterior entre janeiro e maio, em relação ao mesmo período do ano anterior. Além do câmbio favorável ao produto brasileiro e do crescimento do comércio eletrônico em todo o mundo, que demanda mais embalagens, a empresa fez investimentos em produção e na ampliação do portfólio e cortou custos para deixar seus itens mais competitivos.

