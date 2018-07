Coluna do Broadcast

A rede Iberostar Hotels & Resorts investiu US$ 1,8 milhão em um novo centro esportivo dentro do seu complexo localizado na Praia do Forte, Bahia. O espaço, que tem mais de 2 milhões de metros quadrados e foi ampliado, estará disponível a partir deste mês, aproveitando o período de férias escolares.

