Icatu faz nova ofensiva em capitalização e compra ativos FSB Cardif

A Icatu Seguros fez uma nova ofensiva no segmento de capitalização e adquiriu os ativos e as operações da Cardif Capitalização no Brasil, desbancando outras seguradoras que estavam na disputa. De quebra, selou ainda a exclusividade de uma década com a francesa e novas parcerias entre ambas são possíveis. A aquisição representará incremento de 10% no faturamento da Icatu em capitalização.

Fezinha

De janeiro a novembro do ano passado, a Cardif, que atua principalmente na modalidade de incentivos – associada a promoções ou sorteios -, somou faturamento de pouco mais de R$ 60 milhões, cifra 21,2% menor do que a vista no mesmo intervalo do ano anterior, conforme os dados mais recentes da Superintendência de Seguros Privados (Susep). No final do ano passado, a Icatu fechou uma nova joint venture, além da que já possui, com o Banrisul, também na área de capitalização.

