Icatu Seguros reduz aplicação mínima para atrair investidor de previdência

A seguradora Icatu Seguros decidiu baixar as aplicações mínimas exigidas para seus fundos de previdência, em um período em que os clientes do segmento são bastante disputados devido à declaração anual do imposto de renda. No total, 51 modalidades, incluindo multimercados, crédito privado e renda fixa, passaram a ter aportes a partir de R$ 100 mensais ou de R$ 1 mil, dependendo do produto, até 31 de dezembro. Antes, alguns fundos exigiam R$ 25 mil de entrada.

Cofrinho

Ao baixar a régua, a Icatu espera dobrar a entrada de novos investidores até o final do ano. Entre janeiro e agosto deste ano, a captação líquida de previdência da companhia passou dos R$ 3 bilhões, o que a posiciona como líder entre as independentes. A seguradora soma R$ 20,9 bilhões em reservas no segmento, volume 34% maior que no mesmo período do ano anterior.

Siga a @colunadobroad no Twitter

Para ver a Coluna do Broadcast sem o delay assine o Broadcast+ e veja todos as notícias em tempo real.