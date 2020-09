Icatu Seguros vê alta de 20% em produtos de vida

Com a expectativa de um segundo semestre aquecido, a Icatu Seguros espera terminar o ano com alta de 20% no prêmio retido em produtos de seguro de vida. No acumulado até julho, a expansão foi de 10% em relação a igual período do ano passado.

Para seguradora, pandemia fez pessoas valorizarem laços afetivos

Se a projeção se confirmar, a Icatu terá crescimento similar ao do ano passado, quando os produtos de vida tiveram avanço de 17%. De acordo com o presidente da seguradora, Luciano Snel, essa área mereceu atenção especial na pandemia: as pessoas abrirem os olhos para a vulnerabilidade da vida e reforçaram laços afetivos com familiares.

Os resultados só não foram melhores por causa da crise. De qualquer forma, Snel diz que não houve aumento da inadimplência no pagamento dos seguros ou nos resgates em fundos de previdência, em comparação ao que se viu em 2019.

