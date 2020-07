IFC, do Banco Mundial, empresta US$ 100 mipara Daycoval apoiar PMEs

– A International Finance Corporation (IFC), braço de

investimentos do Banco Mundial no setor privado, acaba de desembolsar US$ 100 milhões ao Daycoval, que usará os recursos para apoio às pequenas e médias empresas (PMEs), incluindo companhias de mulheres. O empréstimo ao banco brasileiro está sendo concedido como parte da resposta global da IFC para combater os impactos econômicos da pandemia do covid-19. A IFC implementou um pacote de financiamento na casa de US$ 8 bilhões para seus clientes em todo o mundo.

