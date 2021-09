IFC tem US$ 100 mi para infraestrutura digital e olha dois projetos no Brasil

Os negócios de infraestrutura digital no Brasil chamaram atenção da International Finance Corporation (IFC), braço de investimento do Banco Mundial. O plano da instituição, que tem sede em Washington, é fazer aportes de até US$ 100 milhões nesse tipo de tecnologia em mercados emergentes, e dois projetos no País chamaram atenção: um data center sustentável e uma torre de telecomunicação.

A Scala Data Centers, que tem planos de investir R$ 2 bilhões até o ano que vem, com uma pegada sustentável, como o uso de energia renovável. A outra companhia é a Highline do Brasil, de infraestrutura de telecomunicação para a transmissão de voz e dados. Fundada pela gestora Pátria em 2012, foi adquirida pela DigitalBridge (ex-Digital Colony) em 2019, do mesmo grupo dono da Scala.

O board da IFC se reúne no dia 27 para discutir o investimento. Se aprovada, a estratégia será executada por meio do aconselhamento da DCP Fund Adviser, que tem como sócios a DigitalBridge e a Wafra, gestora com ativos de US$ 27 bilhões.

Esta nota foi publicada no Broadcast+ no dia 03/09/21 às 16h55.

