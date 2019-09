O IFC, do Banco Mundial, foi contratado pelo Governo do Estado de São Paulo para estruturar o projeto de concessão das linhas 8 e 9 da CPTM, companhia de trens metropolitanos. O organismo deve, dessa forma, realizar os trabalhos de modelagem econômico-financeira, a promoção do projeto junto a investidores nacionais e internacionais e implementação de um leilão competitivo. As duas linhas transportam quase um milhão de passageiros por dia.