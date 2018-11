IFood lança carteira digital e espera chegar a 50 mil restaurantes

O grupo de tecnologia Movile e sua plataforma de delivery de alimentos, o iFood, estão lançando uma carteira digital. Com a solução, que permite a experiência de pagar com QR Code, a companhia espera atender 50 mil restaurantes da base do iFood, mas também prevê que a rede de pagamentos chegará aos demais aplicativos do grupo. A tecnologia foi implementada pela Zoop, fintech investida pela empresa no início do ano.

